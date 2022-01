Cati tineri au accesat, pana acum, programul de sprijin la plata chiriei de la Sfantu Gheorghe

Programul pentru sprijinirea tinerilor care locuiesc la Sfantu Gheorghe la plata chiriei, lansat in 10 decembrie 2021, a inregistrat 11 cereri pana in prezent, ne-au spus reprezentantii Biroului de Tineret. Dintre acestea, sapte in luna decembrie si patru in ianuarie pana in prezent.Dintre cele sapte cereri, in decembrie au fost aprobate patru dosare. Pentru luna ianuarie, inscrierile mai sunt deschise pana vineri, in data de 14, urmand ca rezultatele sa fie prezentate joi, pe 20 ianuarie. ... citeste toata stirea