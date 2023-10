Ziua Armatei Romane. Asta au in comun, printre altele, copiii, desenul si armata. De ce? Pentru ca acesta este prilejul cu care Centrul Militar Judetean (CMJ) Covasna organizeaza o noua editie a concursului de desene "Armata prin ochii copiilor".Pot participa toti copiii de la scolile din judetul Covasna care au intre 6 si 18 ani."Participantii trebuie sa se prezinte la sediul Centrului militar judetean Covasna, in municipiul Sfantu Gheorghe, str. Kos Karoly, nr. 3, judetul Covasna, in ... citeste toata stirea