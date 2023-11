Rubeola este o boala a copilariei. Desi in judetul Covasna nu au mai fost inregistrate cazuri inca din 2013, potrivit Directiei Judetene de Sanatate Publica (DSP), reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) "Dr. Fogolyan Kristof" din Sfantu Gheorghe au transmis informatii despre aceasta boala in cel mai recent episod al seriei "Bine de stiut!", care cuprinde recomandari si sfaturi pe diferite teme de interes major.Rubeola este o boala contagioasa cauzata de un virus care, in timpul ... citeste toata stirea