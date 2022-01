Ce lucrari are programate pentru 2022 Gospodarie Comunala SA

Anul 2022 va aduce o serie de noutati in ceea ce priveste serviciile publice de apa si canalizare din judetul Covasna, iar directorul general Gospodarie Comunala SA, Kozsokar Attila, a prezentat planurile pentru acest an."In fiecare an, provocarea este sa acordam atentie si partilor mai slabe ale retelei de apa si canalizare din municipiu, pe langa renovarile stradale trasate de primarii. Noi intretinem reteaua, constructia este in mare masura decisa de fiecare primarie in parte, dar evident ... citeste toata stirea