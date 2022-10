Ce presupune o alimentatie sanatoasa? - intrebarea care uneste in jur de 25 de elevi de la LTME

Un stil de viata sanatos presupune, pe langa sport, si o alimentatie corecta, potrivita pentru fiecare individ in parte. La o prima vedere, pare simplu sa aflam ce este recomandat sa mancam, la ce ore si in ce combinatii, mai ales in era Internetului. Totusi, retelele sociale sau motoarele de cautare a informatiilor nu sunt mereu o sursa buna de unde sa ne informam, mai ales daca nu stim cum sa facem diferenta intre ce este fals si ce este adevarat. Luand in considerare aceste aspecte, dar si ... citeste toata stirea