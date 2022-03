Ce se mai intampla cu demersul de a extinde cimitirul uman din Intorsura Buzaului

Bugetul local al orasului Intorsura Buzaului prevede si in anul 2022 suma de 200.000 de lei, pusa deoparte pentru achizitionarea unui teren care ar permite extinderea cimitirului uman din localitate. Demersurile pentru acest proiect au inceput cu ani in urma."Incercam in continuare sa negociem cu familia unde am gasit un teren potrivit. Nu sunt inca hotarati daca vor sau nu sa vanda. (...) Anul trecut am oferit aceeasi suma. Ne-au spus ca vor mai mult, dar le-am spus ca nu se poate, ca oricum ... citeste toata stirea