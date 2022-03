Ce se mai intampla cu demersurile pentru taierea copacilor care prezinta pericol, de la Sfantu Gheorghe

Autoritatile din Sfantu Gheorghe vor intocmi in perioada urmatoare un proiect de hotarare de Consiliu Local privitor la toaletarea copacilor care prezinta pericol pentru populatie, spune viceprimarul Toth-Birtan Csaba."Se pregateste un proiect de hotarare. Prin registrul zonelor verzi au fost identificati destul de multi copaci care prezinta pericol, ori din cauza starii lor, ori din cauza ca au crescut mult si deranjeaza sau vor deranja in viitor. Vrem sa preluam taierea acestor copaci in ... citeste toata stirea