Ce se stie despre actiunea de dezinsectie si deratizare de la Sfantu Gheorghe

Autoritatile din Sfantu Gheorghe sunt in pregatiri, la etapa birocratica, a deja traditionalelor actiuni de dezinsectie si deratizare a spatiului public. Demersul este in prezent la etapa de evaluare a ofertelor, pentru ca in licitatia publica electronica lansata pentru achizitionarea acestor servicii s-au inscris trei firme.Potrivit SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice), municipiul Sfantu Gheorghe a alocat un buget de peste 637.000 de lei pentru "Servicii de salubrizare pentru ... citeste toata stirea