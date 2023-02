Ce sfat le-ar da viceprimarul Vargha Fruzsina absolventilor de liceu

Elevii care anul acesta vor da bacalaureatul cantaresc deja optiunile pentru viitor. De cele mai multe ori, acestia se intreaba daca sa se inscrie la o facultate in tara sau sa mearga in strainatate. Am intrebat-o pe viceprimarul din Sfantu Gheorghe, Vargha Fruzsina, ce sfat le-ar da viitorilor absolventi care inca nu au luat o decizie. Aceasta este de parere ca tinerii ar trebui sa vada lumea, dar sa nu uite sa revina acasa, la Sfantu Gheorghe."In campanie eu le-am promis oamenilor ca vom ... citeste toata stirea