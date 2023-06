Prezenta unui urs a fost semnalata la Sfantu Gheorghe, in zona Kaufland, marti seara, in jurul orei 21:00. Autoritatile au trimis mesaje RO-Alert pentru a avertiza populatia asupra pericolului. Jandarmii au desfasurat activitati de verificare a zonei, insa animalul salbatic nu mai era in locul unde i-a fost semnalata prezenta."A fost semnalata prezenta unui urs in localitatea Sfantu Gheorghe, zona Kaufland. Evitati zona, ramaneti in locuinte! Pastrati distanta fata de animal, nu incercati sa ... citeste toata stirea