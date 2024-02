Ce spune prefectul Raduly Istvan despre comasarea alegerilor?

Decizia de a comasa alegerile este una inteleapta, a spus, marti, in cadrul unei conferinte de presa, Raduly Istvan. Prefectul judetului Covasna este de parere ca separarea alegerilor ar fi condus la o scadere a prezentei la vot. Acesta a precizat ca alegatorii vor intelege nevoia comasarii si vor lua decizii intelepte in cadrul acestui an electoral plin de provocari.Raduly Istvan este de parere ca masura comasarii nu se rezuma doar la economisirea de resurse, ci si la confortul cetatenilor, ... citește toată știrea