Ideea de a avea un parc nou in Sfantu Gheorghe, in cartierul Simeria, este foarte buna, iar intentia USR Covasna, care a lansat aceasta dezbatere, si chiar o petitie, in spatiul public, este laudabila, insa demersul nu a avut o minima verificare prealabila, a spus joi, intr-o conferinta de presa, primarul Antal Arpad.Terenul vizat de propunere este o proprietate privata, a explicat, in context, edilul."Ideea este una buna, chiar laudabila. Cred ca suntem pe aceeasi platforma, eu si USR-ul, ... citeste toata stirea