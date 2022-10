Ce trebuie sa stie covasnenii care vor sa isi schimbe permisul de conducere in perioada urmatoare

Dupa 1 noiembrie a.c., persoanele care trebuie sa isi schimbe permisul de conducere, dar nu numai, trebuie sa se adreseze Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Covasna la noua adresa din Sfantu Gheorghe, cea din incinta centrului comercial Sepsi Value Centre, din strada Lunca Oltului.Prefectul judetului Covasna, Raduly Istvan, a subliniat acest lucru in contextul in care in perioada urmatoare vor fi peste 3.000 de persoane ale caror permise de ... citeste toata stirea