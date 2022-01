Cea mai frumoasa casa impodobita de Craciun in 2021, premiata la Intorsura Buzaului

Proprietarul celei mai frumoase case impodobite de Craciun in anul 2021 din Intorsura Buzaului, a primit un premiu in valoare de 1.000 de lei. Casa este situata pe strada Libertatii, numarul 22, a anuntat primarul Raul Urda intr-o postare pe Facebook. Toti cei care si-au dorit sa participe la concurs s-au putut inscrie prin intermediul aceleiasi retele de socializare. Castigatorul spune ca nu si-a impodobit casa in mod special pentru acest concurs, dar se mandreste ca a castigat."Eu casa nu ... citeste toata stirea