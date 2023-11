In urma cu sase ani, cativa oameni din Sfantu Gheorghe au iesit la alergat si s-au gandit sa impartaseasca bucuria miscarii si cu altii. Asa a luat nastere Fitness Tribe. O comunitate in care nu conteaza daca esti atlet sau daca ti-ai petrecut aproape tot timpul liber pe canapea in ultimii ani, daca esti adolescent sau daca ai trecut de prima tinerete, daca esti profesor, medic, daca lucrezi in servicii sau daca nici n-ai loc de munca. Tot ce conteaza este doar sa faci primul pas si sa iesi la ... citeste toata stirea