CEDO respinge cererea lui Calin Georgescu de masuri provizorii in dosarul privind anularea alegerilor prezidentiale

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins cererea lui Calin Georgescu privind impunerea de masuri provizorii in dosarul in care acesta contesta anularea alegerilor prezidentiale din Romania."Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis, astazi, reunindu-se in complet de Camera si in baza unui vot unanim, sa nu indice nicio masura provizorie in cauza Calin Georgescu contra Romania (cererea nr. 37327/24). Cauza priveste anularea de catre Curtea Constitutionala a Romaniei a ... citește toată știrea