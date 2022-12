Cei 5 kilometri ai binelui - o gasca de prieteni din Sfantu Gheorghe a organizat un cros caritabil

Cativa prieteni din Sfantu Gheorghe, pasionati de miscare, au organizat duminica, pe 18 decembrie, un cros caritabil de 5 kilometri in zona Scheii Brasovului, la Pietrele lui Solomon. Taxa de participare a fost, de fapt, o contributie cu ajutorul careia organizatorii vor sa aduca bucuria Sarbatorilor de iarna in casa a 5 familii din judet. Actiunea a fost sustinuta si de persoane care n-au ajuns la alergare. In final, s-au adunat 12.000 de lei, o suma care a depasit asteptarile organizatorilor. ... citeste toata stirea