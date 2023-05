Crucea Rosie Romana Filiala Covasna a sarbatorit voluntariatul si rezultatele obtinute in ultimii trei ani de cei care au pus in prim plan binele altora. Gala Voluntarilor, eveniment in cadrul caruia au fost premiati cei mai activi tineri din cadrul organizatiei, respectiv voluntarii din Sfantu Gheorghe si orasul Covasna, a avut loc vineri, 12 mai, la Restaurantul Orhideea din resedinta de judet.Gala Voluntarilor se organizeaza din 2010, iar in cadrul acestui eveniment sunt recunoscute si ... citeste toata stirea