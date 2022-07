Cel mai iubit medic pediatru din judetul Covasna implineste 85 de ani!

Doctorul pediatru Ioana Georgescu sarbatoreste astazi, 15 iulie, implinirea frumoasei varste de 85 de ani! Anul 2022 este cu atat mai special pentru indragitul medic si familia sa, pentru ca in august, in data de 26, va marca si aniversarea a 60 de ani de casnicie.Pentru ca nu putem sa trecem peste aceasta zi importanta, in care in urma cu 85 de ani se nastea cea care este astazi doctorul multora dintre copiii de ieri si adultii de azi, fara sa marcam evenimentul in vreun fel, am decis, cu ... citeste toata stirea