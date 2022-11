Cele doua minore din Vama Buzaului luate de acasa si gasite in Prahova se afla acum intr-un centru de plasament

Cele doua minore care au fost luate de acasa vineri seara din Vama Buzaului si apoi gasite sambata, in jurul orei 17:00, in judetul Prahova, se afla acum intr-un centru de plasament, a spus, pentru CovasnaMedia.ro si Observatorul de Covasna, purtatoarea de cuvant a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, Ivan Alina-Maria.Barbatul care le-a luat de la domiciliu pe cele doua fete este cercetat pentru lipsire de libertate in mod ilegal, corupere de minori si viol. El urmeaza sa fie ... citeste toata stirea