Centrala termica din Intorsura Buzaului - stocuri suficiente de combustibil pana in aprilie

Autoritatile locale din Intorsura Buzaului afirma ca au reusit sa asigure stocuri suficiente de combustibil pentru centrala termica a orasului, iar aceasta va fi repusa in functiune incepand cu data de 1 octombrie a.c.Directorul centralei, Sala Elemer, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca in prima faza va fi reluata furnizarea apei calde catre blocurile de locuinte, casele si institutiile publice racordate la sistemul centralizat de termoficare, sistata in luna iunie, iar, daca temperaturile ... citește toată știrea