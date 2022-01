Centru de evaluare ambulatorie pentru pacientii COVID-19, pregatit la Spitalul Judetean

Unul dintre centrele de evaluare pentru persoanele care au COVID-19 din judetul Covasna va fi in curtea Spitalului Judetean de Urgenta "Fogolyan Kristof" din Sfantu Gheorghe, in zona urgentei mobile. Reprezentantii spitalului spun ca au facut demersurile birocratice pentru a primi avizele de la DSP si ca ideea acestor spatii este buna si necesara. Exista insa neclaritati inca, mai ales privind partea financiara, pentru ca nu este completa legislatia."Si in spitalul nostru am infiintat un ... citeste toata stirea