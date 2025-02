Centrul de Management al Deseurilor de la Let va deschide doua noi celule de depozitare pana in 2026

Centrul de Management Integrat al Deseurilor (CMID) de la Let, realizat printr-un proiect finantat din fonduri europene, va fi extins cu doua noi celule de depozitare, care vor intra in functiune pana in anul 2026, a anuntat, joi, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Covasna, Tamas Sandor.Acesta a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ca in judetul Covasna sunt generate anual 60.000 de tone de deseuri, dintre care circa 30% sunt reciclate, iar restul sunt depozitate in cadrul ... citește toată știrea