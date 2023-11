Centrul de plasament "Borosnyai Kamilla" din municipiul Targu Secuiesc va fi inchis, iar copiii, care nu vor putea fi reintegrati in familiile naturale sau dati in plasament, vor fi mutati in case de tip familial.Cele doua case vor putea gazdui cate 12 copii fiecare si vor fi construite in localitatile Targu Secuiesc si Ghelinta cu sprijinul Fundatiei SERA Romania, care colaboreaza de mai multi ani cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din cadrul Consiliului ... citeste toata stirea