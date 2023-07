Lucrarile la centura ocolitoare a municipiului Sfantu Gheorghe, incepute anul trecut, avanseaza conform graficului, iar cele patru sensuri giratorii prevazute in proiect au inceput sa prinda contur, a anuntat joi, primarul Antal Arpad.Potrivit acestuia, drumul de centura ar putea fi dat in folosinta in primavara anului viitor."Lucrarile avanseaza conform graficului la centura ocolitoare a municipiului Sfantu Gheorghe. Cele 4 sensuri giratorii incep sa prinda contur, acestea urmand sa faca ... citeste toata stirea