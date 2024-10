Ceremonie cu premii si defilare, de Ziua Armatei, la Sfantu Gheorghe

O ceremonie militara a marcat vineri, 25 octombrie, la Sfantu Gheorghe, Ziua Armatei. In cadrul evenimentului, au fost premiati si castigatorii concursului de desene cu tema "Armata prin ochii copiilor". Actiunea a avut loc la Monumentul Ostasului Roman, de la intrarea in oras.Programul, aproape acelasi ca in fiecare an, a inceput la ora 9:00, cu intampinarea prefectului judetului Covasna, dr. Raduly Istvan si salutul militarilor. A urmat intonarea Imnului Romaniei. Preotul armatei a preluat ... citește toată știrea