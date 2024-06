Ceremonii militare si depuneri de coroane in judetul Covasna, de Ziua Eroilor

Cu ocazia Zilei Eroilor, pe 13 iunie, in judetul Covasna vor avea loc ceremonii militare si depuneri de coroane si jerbe de flori, organizate de Garnizoana Militara Sfantu Gheorghe si Prefectura. Evenimentele de miercuri au ca scop cinstirea memoriei eroilor cazuti in cele doua razboaie mondiale.Ceremonii militare cu depuneri de coroane vor avea loc in 11 localitati din judet:Ora 09.00: - la "Monumentul Eroului Necunoscut" din municipiul Sfantu Gheorghe.Ora 11.00: - la "Monumentul ... citește toată știrea