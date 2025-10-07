Editeaza

Cezar Sulea: "Inainte de fiecare cursa imi spun rugaciunile"

Sursa: Covasnamedia.ro
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 07:00
Cezar Sulea din orasul Covasna are 21 de ani si isi imparte viata intre doua lumi: medicina dentara si hard enduro-ul, acolo unde greseala costa scump, iar satisfactia vine doar dupa ce iti depasesti frica. A urcat prima data pe o motocicleta la 16 ani si de atunci traieste pentru senzatia de libertate care te prinde cand totul e pe muchie. Saptamana viitoare va lua startul la Sea To Sky, una dintre cele mai dure curse din Campionatul Mondial de Hard Enduro, in Kemer, Turcia. O provocare total ...citește toată știrea

