CFR Calatori: In activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece, de duminica, la ora de iarna

Activitatea de transport feroviar de pasageri va trece, incepand din 27 octombrie 2024, la ora Europei de Est, iar ora 4:00 am va deveni ora 3:00 am, informeaza CFR Calatori.Conform unui comunicat al companiei, trecerea la ora Europei de Est nu va modifica mersul trenurilor in vigoare."In noaptea de 26/27 octombrie 2024, cand ora 4:00 AM devine ora 3:00 AM, toate trenurile de calatori care au ora de plecare din statiile de formare dupa ora 4:00 AM vor pleca la orele din Mersul de tren in ... citește toată știrea