childsteps, un nou proiect de peste 80.000 de euro, de educatie pentru viata in comunitate

Peste 80.000 de euro va investi Asociatia Turul Madar din Sfantu Gheorghe intr-un nou proiect, numit #childsteps (engl. pasi de copil sau pasi marunti). Programul are mai multe componente. Pe langa educatia civica non-formala care va ajunge prin diverse actiuni la peste 100 de copii din sase localitati, #childsteps va forma si educatori si in acelasi timp va dezvolta si partea de management al voluntarilor in cadrul organizatiei. Toate activitatile au un scop comun: de a promova educatia civica ... citeste toata stirea