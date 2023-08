In ultima luna de vara, te invitam sa iti incarci bateriile in destinatii de vis chiar aici, in apropiere. Indiferent daca ai fost deja in concediu sau inca astepti vacanta mult dorita, weekend-ul poate fi momentul perfect sa te bucuri de aventura si relaxare alaturi de cei dragi, in locuri fascinante din judetul nostru. De la peisaje spectaculoase, la experiente culturale unice, judetul Covasna ascunde comori de neuitat. Asadar, ia-ti ghiozdanul cu voie buna si hai sa exploram impreuna cele ... citeste toata stirea