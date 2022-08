Cinci firme vor sa construiasca cele 50 de case noi in cartierul Orko

Cinci firme s-au inscris la licitatia publica pentru castigarea contractului care presupune construirea celor 50 de noi locuinte in cartierul Orko, a dezvaluit joi, intr-o conferinta de presa, viceprimarul Toth-Birtan Csaba. Ultima zi pentru depunerea ofertelor a fost 24 august."Avem cinci oferte pentru proiectul de construire a celor 50 de case sociale in Orko. Am avut o oarecare frica de faptul ca nu va veni nimeni, dar sunt cinci oferte. Urmeaza evaluarea tehnica si dupa aceea evaluarea ... citeste toata stirea