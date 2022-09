Cinci parcuri, vizate de modernizari la Sfantu Gheorghe

Autoritatile din Sfantu Gheorghe si-au manifestat, oficial, prin adoptarea de studii de fezabilitate, intentia de a reamenaja cinci locuri de joaca din oras. Acestea sunt in mai multe locatii din resedinta de judet, respectiv: Aleea Avantului, Aleea Caminului, strada 1 Decembrie 1918, strada Lacramioarei si strada Tineretului."Necesitatea obiectivului de investitii este motivata in primul rand prin intentia administratiei locale de a imbunatati atractivitatea orasului si a calitatii vietii in ... citeste toata stirea