Cine face cel mai bun kurtoskalacs din regiune

A IV-a editie a Festivalului Deliciilor Dulci - Kurtoskalacs, derulata in 9 - 11 septembrie, la Sfantu Gheorghe, a dezvaluit cine, dintre cei 13 concurenti din Covasna, Harghita si Mures inscrisi in competitie, prepara cel mai bun colac secuiesc din regiune.Potrivit clasamentului inregistrat la prima proba, de sambata, 10 septembrie, premiul "Kurtoskalacs-ul Anului in Tinutul Secuiesc" a fost castigat de Vitos Kurtos, echipa de la Ciucani - Sanmartin, judetul Harghita. Echipa a primit 720 kg ... citeste toata stirea