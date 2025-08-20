Editeaza

Cine face jocurile in economia judetului Covasna: topul firmelor dupa cifra de afaceri din 2024

Sursa: Covasnamedia.ro
Miercuri, 20 August 2025, ora 07:00
16 citiri
Conform datelor financiare raportate in bilantul pentru anul 2024, primele 10 firme din judet au inregistrat o cifra de afaceri cumulata de 3,5 miliarde de lei, ceea ce reprezinta aproape 30% din totalul economiei judetene. Cele mai importante companii activeaza in industrie, comert, dar si in domenii de servicii si cercetare high-tech.

Presedintele Camerei de Comert si Industrie Covasna, Edler Andras Gyorgy, a prezentat marti, 19 august, in cadrul unei conferinte de presa, analiza ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Sfantu-Gheorghe
Tompa Krisztian a cucerit cel mai important titlu al carierei
Medalii pentru sportivii de la ACS Show Time la WORLD CHAMPIONSHIPS - U16-U18-U21
Peste 100 de metri cubi de lemn confiscati de politisti in mai putin de 2 saptamani
Politia covasneana: Actiuni intense de control pe strazi si saptamana aceasta
Barbat prins la furat de lemne
Reci: Barbat beat, ranit dupa ce a cazut de pe bicicleta in sant
Cele mai citite stiri
O minora de 13 ani din judetul Covasna a disparut din nou. Autoritatile cer sprijinul populatiei
Borzos Madalina, o fata de 13 ani din satul Araci, comuna Valcele, a disparut din nou de acasa. ...
Sepsi OSK nu isi revine nici pe teren propriu
Luni, 18 august, intr-o partida contand pentru etapa a 3-a a Ligii 2, la Sfantu Gheorghe Sepsi OSK a ...
Anul care l-a pus la incercare pe Tompa Krisztian
Nu multi sportivi pot spune ca la 25 de ani au deja doua decenii de experienta intr-un sport care ...
ActualitateBusinessSportLife Show