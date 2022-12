Cine mai crede ca tinerii sunt secretul eternitatii folclorului romanesc?

Barbia ridicata, fruntea sus, umerii drepti, zambet mare - de la buze pana la ochi si direct in suflet. Fete cu buze rosii ca trandafirul si flori asemenea in parul impletit sau prins in coc. Baieti cu atitudine de cuceritori, miscari sigure si mandre. Doi pasi inainte, doi pasi inapoi, stanga, dreapta, sus piciorul, bate ritmul, canta versul, striga din suflet. Asa s-a umplut de culoare, de viata, de bucurie scena. Este vorba despre scena Casei de Cultura din Intorsura Buzaului, care sambata ... citeste toata stirea