Ziua Nationala a Romaniei a fost la Intorsura Buzaului un prilej nu doar de sarbatoare, ci si de comemorare. Autoritatile au profitat de atentia celor prezenti pentru a le reaminti de sacrificiul pe care l-au facut cei care au luptat in razboaie pentru pacea, chiar si fragila, de care avem parte in prezent.In fata multimii a fost adus un tablou, astazi pus la loc de cinste in muzeul catedralei orasului, pe care sunt listate numele catorva dintre eroii intorsureni, oameni care au murit in ... citeste toata stirea