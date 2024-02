Cine sunt cei 9 oameni care au castigat trofeul BEST of Sepsi?

Gala Best of Sepsi a adus in prim-plan oamenii simpli, dar extraordinari din Sfantu Gheorghe. In cadrul evenimentului, desfasurat sambata, pe 10 februarie, in sala mare a Teatrului Tamasi Aron, au fost premiati castigatorii primei editii a proiectului initiat de Primaria Sfantu Gheorghe. Aici, eforturile lor zilnice au fost sarbatorite si apreciate de sute de oameni din public.Pentru aceasta gala au fost facute 2.690 de nominalizari, iar in finala au intrat 45 de persoane, respectiv cele mai ... citește toată știrea