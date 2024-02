Ciolacu: Judetele Mures, Covasna si Harghita trebuie sa aiba o atentie mai mare din partea autoritatilor

Premierul Marcel Ciolacu considera ca autoritatile statului roman trebuie sa acorde o atentie sporita judetelor Mures, Harghita si Covasna si sa faca cunoscute realizarile Guvernului Romaniei in aceasta zona.Marcel Ciolacu a declarat, sambata, la finalul conferintei judetene a PSD Covasna, ca, daca etnicii maghiari au mai multa incredere in autoritatile de la Budapesta decat in cele de la Bucuresti, asa cum releva un sondaj realizat de UDMR, este posibil ca si autoritatile romane sa aiba o ... citește toată știrea