Circulatie oprita in apropierea localitatii Dobolii de Jos

(Ora 15:50) Circulatia pe DJ 112, in apropiere de Dobolii de Jos, este oprita din cauza unui accident rutier, in care au fost implicate trei autovehicule. S-a intamplat in jurul orei 14.30, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna.Cinci persoane au fost ranite si transportate la spital."La data de 8.01.2023, in jurul orei 14.30 politistii au fost sesizati despre faptul ca pe DJ 112 in apropiere de localitatea Dobolii de Jos s-a produs un accident rutier. Politistii s-au ... citeste toata stirea