CJ a alocat 619.000 lei din redeventa miniera pentru intretinerea drumurilor judetene

Consiliul Judetean (CJ) Covasna a alocat, luni, suma de 619.000 de lei, provenind din redeventa miniera pe acest an, pentru intretinerea drumurilor judetene.Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor a precizat ca, potrivit reglementarilor in vigoare, autoritatile locale beneficiaza de o anumita suma de bani pentru exploatarea resurselor naturale aflate pe teritoriul localitatilor, respectiv judetului, iar anul acesta institutia pe care o conduce a incasat 619.000 de lei."Cand am fost noi la ... citește toată știrea