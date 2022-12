CJ a aprobat asocierea cu judetele Brasov si Sibiu pentru realizarea unor trasee cicloturistice

Consiliul Judetean (CJ) Covasna, reunit miercuri in sedinta extraordinara, a aprobat asocierea cu judetele Brasov si Sibiu in vederea realizarii unor trasee cicloturistice, printr-un proiect ce va fi depus spre finantare in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR).Potrivit hotararii adoptate, proiectul prevede, printre altele, realizarea de piste pentru biciclete pe o distanta de 262 kilometri in judetul Covasna.CJ Covasna s-a angajat sa identifice ... citeste toata stirea