CJ a distribuit ghiozdane si rechizite scolare pentru elevii care intra in clasele pregatitoare

Conducerea Consiliului Judetean (CJ) Covasna a distribuit, miercuri, 2.148 de ghiozdane echipate cu rechizite pentru elevii care intra in acest an scolar in clasele pregatitoare.Presedintele CJ, Tamas Sandor, a precizat ca programul "Primul ghiozdan" a fost initiat in urma cu zece ani, iar pana acum peste 21.000 de copii au primit gratuit ghiozdane in prima zi de scoala.In cadrul intalnirii avute cu conducerea Inspectoratului Scolar Covasna si cu directorii unitatilor de invatamant din ... citeste toata stirea