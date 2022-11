CJ Covasna: Avem probleme financiare majore; vistieria e goala

Conducerea Consiliului Judetean (CJ) Covasna sustine ca institutia se confrunta cu probleme financiare majore pe fondul problemelor generate de razboiul din Ucraina.Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor, a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca toate cheltuielile au crescut, iar "vistieria este goala", prin urmare institutia ar putea avea dificultati in cazul aparitiei unor eventuale cheltuieli neprevazute."Am intrat in anii 2020 cu doua probleme majore: mai intai virusul ... citeste toata stirea