CJ lanseaza trei noi programe pentru mediul rural - cantine, cabinete stomatologice si veterinare

Consiliul Judetean (CJ) Covasna va lansa anul acesta inca trei programe pentru mediul rural, ce vizeaza reabilitarea si modernizare cabinetelor stomatologice si veterinare si infiintarea de cantine scolare.Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor a precizat miercuri ca acestea vin in completarea altor 10 programe multianuale initiate in ultimul deceniu in scopul dezvoltarii localitatilor din mediul rural, cum ar fi reabilitarea si modernizarea caminelor culturale, a cabinetelor medicale, ... citește toată știrea