CJ va solicita Ministerului Dezvoltarii fonduri pentru reabilitarea unor cladiri aflate in risc seismic

Consiliul Judetean (CJ) Covasna va solicita fonduri de la Ministerul Dezvoltarii pentru reabilitarea unor cladiri aflate in risc seismic, printre acestea numarandu-se Spitalul de Psihiatrie din Sfantu Gheorghe si fosta policlinica stomatologica, aflata in vecinatate.Presedintele CJ Covasna, Tamas Sandor, a declarat, pentru AGERPRES, ca imobilul in care a functionat fosta policlinica stomatologica este extrem de degradat, acesta fiind folosit in ultimii ani ca depozit, iar Spitalul de ... citește toată știrea