CJAS Covasna: Sapte localitati, cu peste 12.700 de locuitori, nu au medici de familie

Sapte localitati din judetul Covasna, in care traiesc peste 12.700 de oameni, nu au medici de familie, releva un raport al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate.Potrivit sursei citate, este vorba despre localitatile Mereni, Poian, Moacsa, Dalnic, Catalina, Malnas si Borosneu Mare.Conducerea Casei de Asigurari Covasna a precizat ca pentru stimularea medicilor de familie care isi desfasoara activitatea in mediul rural, in localitatile urbane sub 10.000 de locuitori, precum si in zone cu ... citeste toata stirea