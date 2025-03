CL Sfantu Gheorghe a aprobat SF pentru parcul si statuia poetului maghiar Petofi Sandor

Consiliul Local Sfantu Gheorghe a aprobat, luni, Studiul de fezabilitate (SF) pentru amenajarea unui parc in care va fi amplasata statuia poetului si revolutionarului pasoptist Petofi Sandor.Potrivit hotararii adoptate de forul alesilor locali, investitia se va cifra la peste 2,3 milioane de lei cu tot cu TVA, iar executia este prevazuta a se realiza in decurs de trei luni de la finalizarea lucrarilor de proiectare.Parcul va fi amenajat pe un teren aflat pe strada 1 Decembrie 1918, in ... citește toată știrea