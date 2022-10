CL Sfantu Gheorghe: peste 200.000 de lei finantare pentru statuia in memoria lui Sylvester Lajos

Peste 200.000 de lei este suma pe care Primaria Sfantu Gheorghe o va asigura din bugetul local pentru construirea unei statui in memoria omului de cultura Sylvester Lajos. Consiliul Local a aprobat in cea mai recenta sedinta asocierea cu Fundatia pentru Presa Maghiara "Harmas" si Ansamblul de Dansuri Trei Scaune - Haromszek, care prevede si finantarea lucrarilor.Colaborarea presupune, in mare parte, ca autoritatile locale vor asigura fondurile, Fundatia pentru presa se va asigura de ... citeste toata stirea