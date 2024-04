CL Sfantu Gheorghe va acorda anul acesta, prin exceptie, patru titluri Pro Urbe

Consiliul Local Sfantu Gheorghe a decis ca anul acesta sa acorde nu unul, ci patru titluri Pro Urbe, exceptia fiind motivata prin faptul ca sunt mai multe persoane care merita aceasta distinctie si este, totodata, important sa se respecte principiul proportionalitatii etnice.De asemenea, Consiliul Local a decis sa prelungeasca perioada de depunere a nominalizarilor pana pe 15 aprilie."Avand in vedere faptul ca in ultimul an mai multe persoane valoroase care au contribuit in mod deosebit la ... citește toată știrea